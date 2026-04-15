Légumes solidaires : de la graine à l’assiette, Jardin du coeur chantier d’ insertion, Guyancourt

Légumes solidaires : de la graine à l’assiette Samedi 6 juin, 10h30 Jardin du coeur chantier d’ insertion Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Visite accompagnée du site : serre et champ de production, découverte des objectifs du chantier d’insertion, vente de plants, de petits objets de décoration et livres au profit de l’association.

Jardin du coeur chantier d’ insertion 11 impasse de la mare Jarry 78280 GUYANCOURT Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France

Visite du chantier d’insertion maraîchage des Restos du cœur Légumes maraichage

Restos du cœur