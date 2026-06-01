Paris-Saclay SPRING 2026, Technocentre Renault, Guyancourt
Paris-Saclay SPRING 2026, Technocentre Renault, Guyancourt mardi 2 juin 2026.
Paris-Saclay SPRING 2026 Mardi 2 juin, 09h00 Technocentre Renault Yvelines
Entrée libre, inscription obligatoire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-02T09:00:00+02:00 – 2026-06-02T17:30:00+02:00
Fin : 2026-06-02T09:00:00+02:00 – 2026-06-02T17:30:00+02:00
L’événement Paris-Saclay SPRING met en lumière les 120 acteurs scientifiques, technologiques et économiques qui font émerger les innovations deeptech. Un rendez-vous concentré sur une journée, pensé pour offrir aux entreprises, investisseurs et investisseuses un accès privilégié aux chercheurs et chercheuses, projets de (pré)maturation, startups et grands industriels de l’écosystème Paris-Saclay, au cœur du premier cluster deeptech européen.
L’Université Paris-Saclay, en tant qu’acteur académique majeur sur son territoire, participe à cette nouvelle édition pour identifier des projets à fort potentiel et initier des collaborations.
Dans le cadre du Pôle universitaire d’innovation (PUI) Innovation Alliance Université Paris-Saclay, cinq projets de prématuration et maturation accompagnés et soutenus par notre écosystème PUI, seront présents :
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DemoSondI, qui développe une sonde de courant offrant sensibilité et exactitude améliorées à compacité et coût réduits.
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BIOARTLUNG, qui développe un poumon artificiel qui libère la mobilité des patients sous assistance circulatoire.
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MIR, qui développe un ARN thérapeutique first-in-class pour moduler l’inflammation et rétablir l’homéostasie intestinale.
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DIONYSOS, qui développe une solution de biocontrôle préventive contre le mildiou de la vigne respectueuse de l’environnement.
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AIRPAD, qui ajuste automatiquement le cyclage en VSAI pour éliminer les asynchronies patient-ventilateur.
Technocentre Renault Place Georges Besse 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://registerparissaclayspring.com/ »}]
L’Université Paris-Saclay au salon Paris-Saclay Spring, l’événement qui regroupera tous les acteurs et actrices clés de l’innovation du territoire de Paris-Saclay, premier cluster deeptech en Europe. innovation cluster
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