JAZZCLUB DU RESTAURANT LA BATTERIE A GUYANCOURT – VENDREDI 12 JUIN 2026 – DEBUT DU CONCERT A 19H30, Restaurant La Batterie à Guyancourt, Guyancourt

JAZZCLUB DU RESTAURANT LA BATTERIE A GUYANCOURT – VENDREDI 12 JUIN 2026 – DEBUT DU CONCERT A 19H30 Vendredi 12 juin, 19h30 Restaurant La Batterie à Guyancourt Yvelines

Entrée libre. Bar et restaurant au tarif habituel.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T19:30:00+02:00 – 2026-06-12T23:30:00+02:00

Fin : 2026-06-12T19:30:00+02:00 – 2026-06-12T23:30:00+02:00

Attention le JAZZCLUB #23, dernier de l’année, aura lieu UN VENDREDI, le 12 JUIN ! SENIOR MADNESS en SEXTET ouvrira la soirée par un set tropical, 100% Latin Jazz et Bossa Nova. Puis viendra l’heure de SOULSTAX, rythmique endiablée, cuivres surchauffés et voix enflammées, pour le grand retour de cette machine à groover.

Venez en famille, entre amis et n’oubliez surtout pas vos instruments pour faire du Jazz, ensemble, lors de la fameuse JAM SESSION. N’hésitez plus, la scène du JAZZCLUB est à vous!

Rendez-vous donc vendredi 12 juin sous les voûtes historiques du Restaurant La Batterie. Début du concert à 19h30. Le bar et le restaurant sont en accès libre. Pour dîner nous ne saurions trop vous recommander de réserver, le plus tôt possible, en téléphonant au 01 61 38 35 48 (labatterierestaurant.fr).

Restaurant La Batterie à Guyancourt 1 RUE DE LA REDOUTE – 78280 GUYANCOURT Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France

SENIOR MADNESS – SOULSTAX – JAM SESSION JazzClub La Batterie