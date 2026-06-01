PRESENTATION DE SAISON 2026/2027, La Ferme de Bel Ebat, Guyancourt

PRESENTATION DE SAISON 2026/2027 Vendredi 12 juin, 20h30 La Ferme de Bel Ebat Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T20:30:00+02:00 – 2026-06-12T21:30:00+02:00

Fin : 2026-06-12T20:30:00+02:00 – 2026-06-12T21:30:00+02:00

Découvrez la programmation foisonnante de Scènes 2 Guyancourt !

LA BATTERIE + LA FERME DE BEL ÉBAT

Une soirée exceptionnelle découvrir en avant-première la saison de spectacles et concerts qui vous attendent à partir d’octobre 2026. Un véritable show ponctué d’extraits vidéo et d’interventions des artistes qui marqueront les temps forts de l’année.

La présentation de saison sera suivie d’un verre amical.

On espère vous retrouver nombreux pour ce grand lancement de début de saison !

La Ferme de Bel Ebat 1 Pl. de Bel Ébat 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France 01 30 48 33 44 https://www.scenes2guyancourt.fr/ https://www.facebook.com/theatre.deguyancourt;https://www.instagram.com/ferme_de_bel_ebat/ [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=4016 »}] Théâtre de Guyancourt Guichet de la billetterie ouvert, hors vacances scolaires, du mardi au vendredi de 14h à 18h et les mercredis de 10h à 12h et de 14h à 18h ou 1h avant chaque représentation.

Les équipes de Scènes 2 Guyancourt ont le plaisir de vous inviter à la présentation de la saison culturelle 2026/2027 ! Présentation de saison saison 2026/2027