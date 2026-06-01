GUYANCOURT JAZZ BIG BAND! + POCKET BIG BAND, La Batterie, Guyancourt

GUYANCOURT JAZZ BIG BAND! + POCKET BIG BAND Mardi 9 juin, 19h30 La Batterie Yvelines

0

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-09T19:30:00+02:00 – 2026-06-09T22:30:00+02:00

Fin : 2026-06-09T19:30:00+02:00 – 2026-06-09T22:30:00+02:00

JAZZ BIG BAND!, orchestre de l’Ecole Municipale de Musique et de Danse de Guyancourt, et le POCKET BIG BAND du Conservatoire de Colombes. Les deux orchestres, dirigés par l’excellent Stephen Binet, nous proposeront, dans la plus pure tradition des grandes formations Swing, un répertoire sophistiqué et tonique dans l’esprit de Edward Kennedy Ellington, dit: THE DUKE!

La Batterie 1 Rue de la Redoute 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France

GUYANCOURT JAZZ BIG BAND! + POCKET BIG BAND