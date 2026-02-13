VARIATIONS GOLDBERG, Eglise Saint Victor, Guyancourt

VARIATIONS GOLDBERG Mardi 26 mai, 20h30 Eglise Saint Victor Yvelines

Composées vers 1741, les Variations Goldberg figurent parmi les œuvres les plus emblématiques de Jean-Sébastien Bach. À l’origine conçues pour clavecin à deux claviers, elles prennent ici une autre dimension dans cette transcription pour trio à cordes, offrant une lecture riche en couleurs et en textures.

Cette suite de 30 variations encadrées par une Aria repose non pas sur une mélodie, mais sur une ligne de basse identique, qui devient le fil invisible d’une incroyable diversité d’expressions… Dans cette version pour violon, alto et violoncelle, chaque voix devient instrument, chaque dialogue prend corps. Une redécouverte sensible et vivante d’un chef-d’œuvre intemporel.

Œuvre mythique du répertoire pour clavier, les Variations Goldberg prennent ici une nouvelle vie dans une transcription pour trio à cordes. musique classique classique

