JAMES LOUP ET EVE LA MARKA, La Batterie Grande Salle, Guyancourt

JAMES LOUP ET EVE LA MARKA Vendredi 17 avril, 20h30 La Batterie Grande Salle Yvelines

Moins de 26 ans = 8.5€ en « Tarif spécial »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-17T20:30:00+02:00 – 2026-04-17T21:30:00+02:00

Fin : 2026-04-17T20:30:00+02:00 – 2026-04-17T21:30:00+02:00

James Loup

Figure marquante de la dernière saison de Nouvelle École, James Loup fait son retour avec son troisième EP : 50% POUR MAMAN, désormais disponible. James Loup s’affirme comme une voix singulière de la scène rap indépendante : libre, humaine et profondément scénique. Un nouveau chapitre fort, et le point de départ d’une année qu’on pressent décisive !

https://www.youtube.com/watch?v=2uNOkURFaYk

Eve La Marka

Bercée dans sa jeunesse par la musique, aussi bien jazz que caribéenne, Eve La Marka est aujourd’hui devenue une rappeuse affirmée sur la scène française.

Son univers est volcanique, à l’image de son tempérament qu’elle exprime sans détour dans ses créations. Capable d’exceller aussi bien dans l’egotrip que dans des morceaux introspectifs, elle se livre avec authenticité sur les défis d’une jeune mère ambitieuse.

Avec un tel bagage artistique, elle ne se contente plus d’être une artiste en devenir. Plus qu’une promesse, Eve La Marka est une évidence !

https://www.youtube.com/watch?v=K1B1TuXf10Q

La Batterie Grande Salle 1 Rue De La Redoute, 78280, Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France 01 39 30 45 90 https://www.scenes2guyancourt.fr/ https://www.facebook.com/LaBatterieDeGuyancourt;https://www.instagram.com/labatteriedeguyancourt/ [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=3910 »}] [{« data »: {« author »: « James Loup », « cache_age »: 86400, « description »: « AVEC TOUT LE RESPECT – nouvel EP dispo partout : https://lnk.to/JamesLoupRespectnInstagram : https://www.instagram.com/iamjamesloup/nTikTok : https://www.tiktok.com/@james.loupnnProduit par TIE BREAK / TRIPLE DOUBLE / FULL OPTIONnproduction exu00e9cutive: FULL OPTION PRODUCTIONSnnru00e9alisateurs: Luc Mu00e9neret et Antoine VasseurnnAvec Antoine Vasseur, Jou00eblle Hu00e9lary, Balthazar Gouzou, Sylvain Baumann, Lauriane PataudnLuc Loviton, Sohan Molin, Edmond Donnen, Alexander Pillon Douglas et PupillennDirecteur de production: Nathan PeinturaudnAdministrateur de production: Samuel ColinnnPremier assistant ru00e9alisateurs: Quentin CadinotnSecond assistant ru00e9alisateurs: Marceau TouzetnnCheffe opu00e9ratrice: Lola LoubetnChef u00e9lectricien: Timothu00e9 Hourant nMachiniste: Valentin FrontinnnPhotographe plateau: Antoine PretnnChef du00e9corateur: Roman EscotnnCheffe costumiu00e8re: Anau00eblle MismannnMoyens techniquesncamu00e9ra et lumiu00e8re: Jamayanvu00e9hicule: ADA GrenellennLa production remercie Hamza pour sa pru00e9cieuse aide, Sylvain Marquet, Mangua Diallo de Jamaya, Valu00e9rie Devincelles, Baptiste Fayette-Nicolau00ef, Julie Savajol, Vincent Donnen, Maryline Didier, Silvia Pillon Douglas et Suzy Chatelliernnu00a9 2025 TIE BREAK – TRIPLE DOUBLE- FULL OPTION PRODUCTIONS », « type »: « video », « title »: « James Loup – AVEC TOUT LE RESPECT (visualizer) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/2uNOkURFaYk/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=2uNOkURFaYk », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCcn6hz-eOKfvXevkICWm9mw », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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Deux prodiges de Nouvelle École débarquent à Guyancourt pour enflammer la scène de La Batterie ! Rap Hip-Hop

(c) Pierre Boissel, Charlotte Steppé