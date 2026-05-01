Arras-en-Lavedan

Conférence-débat et projection du film My Stolen Planet

Salle des fêtes et Bistro-Librairie Le Kairn ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 17:00:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Programme

– 17h Conférence-débat avec Ahmad ASGARI suivi d’un message de Hossein DOWLATABADI.

– 20h Projection du film My Stolen Planet .

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Salle des fêtes et Bistro-Librairie Le Kairn ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 10 63 lekairn@gmail.com

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English :

Program:

– 5pm: Conference-debate with Ahmad ASGARI followed by a message from Hossein DOWLATABADI.

– 8pm: Screening of the film My Stolen Planet .

L’événement Conférence-débat et projection du film My Stolen Planet Arras-en-Lavedan a été mis à jour le 2026-04-29 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65