Conférence-débat et projection du film My Stolen Planet Salle des fêtes et Bistro-Librairie Le Kairn Arras-en-Lavedan
Conférence-débat et projection du film My Stolen Planet Salle des fêtes et Bistro-Librairie Le Kairn Arras-en-Lavedan samedi 9 mai 2026.
Arras-en-Lavedan
Conférence-débat et projection du film My Stolen Planet
Salle des fêtes et Bistro-Librairie Le Kairn ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 17:00:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Programme
– 17h Conférence-débat avec Ahmad ASGARI suivi d’un message de Hossein DOWLATABADI.
– 20h Projection du film My Stolen Planet .
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Salle des fêtes et Bistro-Librairie Le Kairn ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 10 63 lekairn@gmail.com
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English :
Program:
– 5pm: Conference-debate with Ahmad ASGARI followed by a message from Hossein DOWLATABADI.
– 8pm: Screening of the film My Stolen Planet .
L’événement Conférence-débat et projection du film My Stolen Planet Arras-en-Lavedan a été mis à jour le 2026-04-29 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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