Conférence-débat : Et si mieux dormir changeait vraiment votre vie ?, Solilab (le), Nantes

Conférence-débat : Et si mieux dormir changeait vraiment votre vie ? Samedi 6 juin, 10h00 Solilab (le) Loire-Atlantique

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Harmonie Mutuelle vous propose une conférence-débat pour mieux comprendre le sommeil.

Venez échanger avec des experts pour

• Comprendre son sommeil

• Prévenir les troubles

• Agir concrètement au quotidien

Repartez avec des conseils concrets pour améliorer durablement vos nuits !

En présence de :

Armel TRIPON, skipper au grand large

Sylvie DE LA TULLAYE, médecin spécialiste du sommeil

Sylvain MONNIER, coach sportif

Inscription obligatoire

Solilab (le) 8 Rue de Saint Domingue, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/harmoniemutuelle/photos/-et-si-mieux-dormir-devenait-votre-alli%C3%A9-sant%C3%A9-harmonie-mutuelle-vous-propose-un/1440667991420831/ »}] [{« link »: « https://forms.cloud.microsoft/Pages/ResponsePage.aspx?id=TrXLcpO5xEKleX4BQqdwxMUpvXzhICtHgeZ2tGwzm2JURFRTU1cyRVo1WEJHVjhRT1NTUjc2MkUxQy4u&ob_hash=08cd965cc2530b7fda01c4795e486c64 »}]

Bonne nouvelle : bien dormir, ça s’apprend ! nantes nantes métropole