Conférence débat sur la présence du loup en Anjou à Loire Odyssée

20 Levée du Roi René Loire-Authion Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 20:30:00

fin : 2026-05-21 22:30:00

Date(s) :

2026-05-21

Soirée-débat consacrée au retour du loup et à sa cohabitation avec les activités humaines. Regards croisés entre science et terrain pour comprendre les enjeux et les pistes d’action possibles sur nos territoires. .

20 Levée du Roi René Loire-Authion 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 57 37 55 accueil@loire-odyssee.fr

L’événement Conférence débat sur la présence du loup en Anjou à Loire Odyssée Loire-Authion a été mis à jour le 2026-02-04 par Destination Angers