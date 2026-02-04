Sortie visite de la Bergerie à Saint Remy la Varenne avec Loire Odyssée Loire-Authion
20 Levée du Roi René Loire-Authion Maine-et-Loire
Début : 2026-05-21 14:30:00
fin : 2026-05-21 16:30:00
2026-05-21
Sortie immersive à la rencontre d’un berger et de ses troupeaux. Découverte d’une race locale et de pratiques pastorales qui allient respect des animaux, gestion écologique des paysages et agriculture durable. .
20 Levée du Roi René Loire-Authion 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 57 37 55 accueil@loire-odyssee.fr
