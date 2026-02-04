Sortie pique nique et visite de l’Hellice Terrestre avec Loire Odyssée Loire-Authion

Sortie pique nique et visite de l’Hellice Terrestre avec Loire Odyssée

20 levée du roi René Loire-Authion Maine-et-Loire

Début : 2026-05-30 11:30:00

fin : 2026-05-30 17:00:00

2026-05-30

Pique-nique convivial à la chapelle de Saint-Pierre-en-Vaux, suivi de la découverte d’une œuvre monumentale au cœur d’un paysage troglodytique. Une visite sensible et immersive, où l’on entre littéralement dans la sculpture. .

20 levée du roi René Loire-Authion 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 57 37 55 communication@loire-odyssee.fr

