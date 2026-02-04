Sortie pique nique et visite de l’Hellice Terrestre avec Loire Odyssée Loire-Authion
Sortie pique nique et visite de l’Hellice Terrestre avec Loire Odyssée Loire-Authion samedi 30 mai 2026.
Sortie pique nique et visite de l’Hellice Terrestre avec Loire Odyssée
20 levée du roi René Loire-Authion Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 11:30:00
fin : 2026-05-30 17:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Pique-nique convivial à la chapelle de Saint-Pierre-en-Vaux, suivi de la découverte d’une œuvre monumentale au cœur d’un paysage troglodytique. Une visite sensible et immersive, où l’on entre littéralement dans la sculpture. .
20 levée du roi René Loire-Authion 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 57 37 55 communication@loire-odyssee.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Sortie pique nique et visite de l’Hellice Terrestre avec Loire Odyssée Loire-Authion a été mis à jour le 2026-02-04 par Destination Angers