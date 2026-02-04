ENS Challenge dès 11 ans à Andard Loire-Authion
samedi 6 juin 2026
ENS Challenge dès 11 ans à Andard
20 Levée du Roi René Loire-Authion Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date et horaire :
Début : 2026-06-06 09:00:00
fin : 2026-06-06 17:00:00
Date(s) :
2026-06-06
L’ENS Challenge Naturellement Sportif revient !
Challenge sportif nature en binôme mêlant marche, canoë et vélo pour explorer les Espaces Naturels Sensibles de l’Anjou à son rythme, dans un esprit convivial. .
20 Levée du Roi René Loire-Authion 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 57 37 55 accueil@loire-odyssee.fr
