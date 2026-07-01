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Conférence : « Découvrir la franc-maçonnerie en Grande Loge de France », Club Ecossais Toulousain, Toulouse

dimanche 20 septembre 2026 · Club Ecossais Toulousain · Toulouse

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Club Ecossais Toulousain
Adresse
10 impasse Gaston Monnerville, 31000 Toulouse
Ville
31018 Toulouse
Département
Haute-Garonne
Tarif
Gratuit.

Conférence : « Découvrir la franc-maçonnerie en Grande Loge de France » Dimanche 20 septembre, 15h00 Club Ecossais Toulousain Haute-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Conférence suivie d’un temps d’échange autour de la franc-maçonnerie.

Club Ecossais Toulousain 10 impasse Gaston Monnerville, 31000 Toulouse Toulouse 31018 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie https://www.gldf.org
Conférence et questions sur la Franc-Maçonnerie

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