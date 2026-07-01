AGENDA · Toulouse
Conférence : « Découvrir la franc-maçonnerie en Grande Loge de France », Club Ecossais Toulousain, Toulouse
dimanche 20 septembre 2026 · Club Ecossais Toulousain · Toulouse
Informations pratiques
Conférence : « Découvrir la franc-maçonnerie en Grande Loge de France » Dimanche 20 septembre, 15h00 Club Ecossais Toulousain Haute-Garonne
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Conférence suivie d’un temps d’échange autour de la franc-maçonnerie.
Club Ecossais Toulousain 10 impasse Gaston Monnerville, 31000 Toulouse Toulouse 31018 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie https://www.gldf.org
Conférence et questions sur la Franc-Maçonnerie
À voir aussi à Toulouse (Haute-Garonne)
- Zones à défendre, Le Cratère, Toulouse 1 juillet 2026
- Atelier : Traverser les montagnes, Médiathèque Danièle Damin – Toulouse, Toulouse 1 juillet 2026
- SOIRÉE CLUTCHO ITINÉRANTE FESTIVAL CONVIVENCIA Port de l’Embouchure Toulouse 1 juillet 2026
- Concert, Casino Barrière Toulouse, Toulouse 1 juillet 2026
- UN ÉTÉ AU BORD DU LAC Chemin de Lestang, Impasse de l’Abbé-Salvat. Toulouse 2 juillet 2026