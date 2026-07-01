Conférence : « Découvrir la franc-maçonnerie en Grande Loge de France », Club Ecossais Toulousain, Toulouse

Informations pratiques

Conférence : « Découvrir la franc-maçonnerie en Grande Loge de France » Dimanche 20 septembre, 15h00 Club Ecossais Toulousain Haute-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Conférence suivie d’un temps d’échange autour de la franc-maçonnerie.

Club Ecossais Toulousain 10 impasse Gaston Monnerville, 31000 Toulouse Toulouse 31018 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie https://www.gldf.org

Conférence et questions sur la Franc-Maçonnerie