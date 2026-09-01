CONFÉRENCE DEIR AL-MÉDÎNA, LE VILLAGE DES ARTISANS DE L’ANCIENNE THÈBES Béziers
samedi 26 septembre 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
CONFÉRENCE DEIR AL-MÉDÎNA, LE VILLAGE DES ARTISANS DE L’ANCIENNE THÈBES
2 rue Jeanne Jugan Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
À Deir al-Médîna, découvrez les fêtes qui rythmaient la vie des artisans de l’ancienne Thèbes à l’époque des Ramessides.
À l’occasion des 30 ans du Centre Languedocien d’Égyptologie, le professeur Bernard Mathieu propose une conférence consacrée à Deir al-Médîna, le village des artisans de l’ancienne Thèbes. Grâce aux nombreuses sources découvertes sur le site, il est possible de reconstituer le calendrier des fêtes qui rythmaient la vie sociale des habitants à l’époque ramesside grandes festivités thébaines, commémorations royales, célébrations locales et fêtes privées. Une plongée dans le quotidien des Égyptiens de l’époque.
À l’issue de la conférence, un verre de l’Amitié sera proposé aux participants. .
2 rue Jeanne Jugan Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 6 78 44 01 68
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English :
%C0 Deir al-M%E9d%EEna: Discover the festivals that shaped the lives of the artisans of ancient Thebes during the Ramesside period.
L’événement CONFÉRENCE DEIR AL-MÉDÎNA, LE VILLAGE DES ARTISANS DE L’ANCIENNE THÈBES Béziers a été mis à jour le 2026-09-02 par 34 ADT34
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