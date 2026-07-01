Conférence « Demain, tous immortels ? Chiche ? », Cloître du Carmel, Pamiers

Informations pratiques

Conférence « Demain, tous immortels ? Chiche ? » Samedi 19 septembre, 18h00 Cloître du Carmel Ariège

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Guy Mollard, de l’association Art+, vous propose une conférence intitulée « Demain, tous immortels ? Chiche ? De la quête historique à l’obsession transhumaniste, pistes prometteuses ou simples rêves insensés ? ».

Conférence proposée par la ville de Pamiers et l’association Art+. Renseignements :mathilde.besse@ville-pamiers.frou 05 61 60 93 61.

Cloître du Carmel Place du Mercadal, 09100 Pamiers Pamiers 09100 Ariège Occitanie http://www.ville-pamiers.fr [{« link »: « mailto:ma-thilde.besse@ville-pamiers.fr »}] Fondé par François de Caulet au XVIIe siècle, le Carmel, couvent de la communauté religieuse des Carmélites ayant quitté les lieux, en 2008, fut le dernier ordre religieux de Pamiers. D’une surface de 2800 m², il comprend un cloître, une chapelle, des jardins, la tour du Carmel ou de Mirande appelée aussi tour de l’évêque. Le Carmel possède son propre cimetière, qui renferme les sépultures de 250 religieuses enterrées là depuis sa fondation en 1685. Il entre dans le patrimoine communal de la ville de Pamiers depuis 2012. Bâtiment situé à proximité de la cathédrale Saint-Antonin et de l’ancien tribunal d’instance de Pamiers, place du Mercadal.

Guy Mollard (association Art+) vous propose la conférence « Demain, tous immortels ? Chiche ? : de la quête historique à l’obsession transhumaniste, pistes prometteuses ou simples rêves insensés ? ».

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