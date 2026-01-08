Conférence Des mouches venues de Montbéliard Montbéliard

Conférence Des mouches venues de Montbéliard

Château Montbéliard Wurtemberg Montbéliard

Début : 2026-03-18 18:00:00

2026-03-18

Conférence Des mouches venues de Montbéliard (1591) curiosité naturelle ou polémique politique ?

Mercredi 18 mars 2026 à 18h

Un dessin de Jean II Rabel, peintre, graveur et éditeur à succès sous les derniers Valois, montre une étrange mouche. Une inscription indique qu’il s’agit d’une espèce venue de Montbéliard. Observation naturaliste ou prodige à interpréter, alors que Montbéliard, qui accueille de nombreux exilés protestants français, a été attaquée par les Guise en 1587-88 ? Nous mènerons l’enquête.

Par Florence Buttay, Professeure d’histoire moderne, Université de Caen Normandie Laboratoire Histemé .

