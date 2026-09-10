Conférence d’introduction à la psychanalyse urbaine La Fabrique Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

Conférence d’introduction à la psychanalyse urbaine

La Fabrique 5 Boulevard Anatole France Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-05 19:00:00

fin : 2026-11-05 19:00:00

Date(s) :

2026-11-05

Une conférence désopilante mais salutaire, présentée par Claire Roullet Sureau, psychanalyste urbaine au pied levé et déjoueuse d’échecs, avec la complicité de Fabienne Quéméneur, méta-foreuse et échecologue.

L’occasion de revenir sur la méthodologie utilisée en psychanalyse urbaine, et de découvrir comment poser une ville sur un divan et détecter ses névroses, avant d’imaginer des treatments (traitements) pour parvenir à son plein épanouissement d’ici une bonne trentaine d’années, si tout se passe bien.

Une conférence désopilante mais salutaire, présentée par Claire Roullet Sureau, psychanalyste urbaine au pied levé et déjoueuse d’échecs, avec la complicité de Fabienne Quéméneur, méta-foreuse et échecologue. .

La Fabrique 5 Boulevard Anatole France Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 46 40 lafabrique@lemans.fr

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English :

A hilarious yet enlightening lecture presented by Claire Roullet Sureau, an urban psychoanalyst on the fly and chess player, with the collaboration of Fabienne Quéméneur, meta-driller and “chessologist.”

L’événement Conférence d’introduction à la psychanalyse urbaine Le Mans a été mis à jour le 2026-08-24 par CDT72