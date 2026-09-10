Conférence d’Odile Jacquemin, présidente des éditions MALTAE, sur « Patrimoine en péril : raviver, résister, réinventer. », Musée-Ressource de la Tartugo, Carnoules

Informations pratiques

Conférence d’Odile Jacquemin, présidente des éditions MALTAE, sur « Patrimoine en péril : raviver, résister, réinventer. » Samedi 19 septembre, 18h30 Musée-Ressource de la Tartugo Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Le Musée de la Tartugo à Carnoules a le plaisir d’organiser une conférence sur la thématique des Journées Européennes du Patrimoine 2026 : Patrimoine en péril : raviver, résister, réinventer.

à partir de 17h30 : Accueil des participants

18h30 : Conférence, par Odile Jacquemin, présidente des éditions MALTAE (Mémoire à Lire, Territoire à l’écoute), accompagné d’architectes sur la notion « entre écomusée et tiers -lieu, quel patrimoine, quel avenir ? comment maintenir et sauver notre patrimoine ? »

Buvette et restauration sur place.

Entrée libre.

Musée-Ressource de la Tartugo 604 avenue Colonel Fabien, 83660 Carnoules Carnoules 83660 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 0608048414 https://www.latartugo.com/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100063759882596 Les maisons anciennes ne sont pas figées dans un siècle mais portent les marques des époques qui s’y succèdent. Des fresques de 1850, des carrelages de 1890, des papiers peints 1920, une cheminée 1950 ou un cabanon des années 1970 revisité en picassiette au XXIe siècle : voilà un rapide échantillon de ce qu’offre La Tartugo (construite en 1850 et dans la même famille de 1890 à 2022) fut jadis successivement épicerie, bouchonnerie, station-service et cave du vignoble des Coteaux des Petits Brons. transports à proximité (bus et proche de la gare SNCF), parking en face du Musée.

Le Musée de la Tartugo à Carnoules a le plaisir d’organiser une conférence sur la thématique des Journées Européennes du Patrimoine 2026 : Patrimoine en péril : raviver, résister, réinventer.

©Stéphane Collange