Conférence du G.R.E.H rue Aimé Richard Segonzac

Segonzac

Conférence du G.R.E.H

rue Aimé Richard Salle des Distilleries Segonzac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 20:30:00

fin : 2026-04-24 20:30:00

Date(s) :

2026-04-24

Conférence du G.R.E.H animée par Alain Guéret sur le thème Charles de Gaulle & Jean Monnet 30 ans d’antagonisme

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rue Aimé Richard Salle des Distilleries Segonzac 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 83 09 40 greh.charente@orange.fr

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English :

G.R.E.H lecture by Alain Guéret on Charles de Gaulle & Jean Monnet: 30 years of antagonism

L’événement Conférence du G.R.E.H Segonzac a été mis à jour le 2026-04-16 par Destination Cognac