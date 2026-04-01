Conférence du G.R.E.H rue Aimé Richard Segonzac
Conférence du G.R.E.H rue Aimé Richard Segonzac vendredi 24 avril 2026.
Segonzac
Conférence du G.R.E.H
rue Aimé Richard Salle des Distilleries Segonzac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 20:30:00
fin : 2026-04-24 20:30:00
Date(s) :
2026-04-24
Conférence du G.R.E.H animée par Alain Guéret sur le thème Charles de Gaulle & Jean Monnet 30 ans d’antagonisme
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rue Aimé Richard Salle des Distilleries Segonzac 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 83 09 40 greh.charente@orange.fr
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English :
G.R.E.H lecture by Alain Guéret on Charles de Gaulle & Jean Monnet: 30 years of antagonism
L’événement Conférence du G.R.E.H Segonzac a été mis à jour le 2026-04-16 par Destination Cognac
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