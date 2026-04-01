Marché aux plants de légumes et aromatiques Lycée Claire Champagne 16130 Segonzac Segonzac
Marché aux plants de légumes et aromatiques Lycée Claire Champagne 16130 Segonzac Segonzac samedi 25 avril 2026.
Segonzac
Marché aux plants de légumes et aromatiques
Lycée Claire Champagne 16130 Segonzac 1 Rue Des Malastiers, 16130 Segonzac Segonzac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 09:00:00
fin : 2026-04-25 12:30:00
Date(s) :
2026-04-25
Marché de plants de légumes et aromatiques au Lycée Champagne à Segonzac. Occasion unique de découvrir une diversité et une qualité irréprochable de plants soigneusement sélectionnés pour embellir vos jardins et potagers.
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Lycée Claire Champagne 16130 Segonzac 1 Rue Des Malastiers, 16130 Segonzac Segonzac 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 83 46 11 segonzac@cneap.fr
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English :
Vegetable and herb plant market at Lycée Champagne in Segonzac. A unique opportunity to discover the diversity and irreproachable quality of plants carefully selected to embellish your gardens and vegetable patches.
L’événement Marché aux plants de légumes et aromatiques Segonzac a été mis à jour le 2026-04-16 par Destination Cognac
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