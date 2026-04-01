Marché aux plants de légumes et aromatiques Lycée Claire Champagne 16130 Segonzac Segonzac

Segonzac

Marché aux plants de légumes et aromatiques

Lycée Claire Champagne 16130 Segonzac 1 Rue Des Malastiers, 16130 Segonzac Segonzac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 09:00:00

fin : 2026-04-25 12:30:00

Date(s) :

2026-04-25

Marché de plants de légumes et aromatiques au Lycée Champagne à Segonzac. Occasion unique de découvrir une diversité et une qualité irréprochable de plants soigneusement sélectionnés pour embellir vos jardins et potagers.

.

Lycée Claire Champagne 16130 Segonzac 1 Rue Des Malastiers, 16130 Segonzac Segonzac 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 83 46 11 segonzac@cneap.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Vegetable and herb plant market at Lycée Champagne in Segonzac. A unique opportunity to discover the diversity and irreproachable quality of plants carefully selected to embellish your gardens and vegetable patches.

L’événement Marché aux plants de légumes et aromatiques Segonzac a été mis à jour le 2026-04-16 par Destination Cognac