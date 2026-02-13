Conférence du Jeudi : Du Moyen Âge des faussaires aux fake news du XXIe s., les transformations de l’empire du faux., Salle du conseil, mairie de Saint-Dizier., Saint-Dizier

Conférence du Jeudi : Du Moyen Âge des faussaires aux fake news du XXIe s., les transformations de l’empire du faux. Jeudi 28 mai, 18h30 Salle du conseil, mairie de Saint-Dizier. Haute-Marne

Dans le cadre du cycle des Conférences du Jeudi, co-organisé par le musée municipal de Saint-Dizier, les Archives départementales de la Haute-Marne et Archéolonna.

Le Moyen Âge passe pour être le temps du faux. Tout ne serait que faux documents, récits inventés, histoires manipulées et l’homme du Moyen Âge serait le jouet de toutes ces illusions, qu’il accepterait sans broncher. Mais la notion de faux n’est pas celle que l’on imagine, elle ne correspond en rien à la nôtre, avant le XIIe s. Ce n’est qu’à partir de ce temps que le faux devient inacceptable aussi bien socialement que juridiquement, que le faussaire est mis au banc de la société. Cette vision du faux perdure jusqu’au début du XXIe s., quand le numérique transforme la communication de l’information et jette les bases de ce que l’on appellera les « fake news » ou « vérités alternatives ».

Salle du conseil, mairie de Saint-Dizier. 1 place Aristide Briand, Saint-Dizier, 52100 Haute-Marne.

Par Paul Bertrand, professeur en histoire médiévale, Université Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, Belgique.