Conférence du Jeudi : Nos racines vues du ciel. 50 ans de photographies aériennes archéologiques dans le sud-est de la Champagne., Théâtre municipal de Saint-Dizier, Saint-Dizier

Informations pratiques

Conférence du Jeudi : Nos racines vues du ciel. 50 ans de photographies aériennes archéologiques dans le sud-est de la Champagne. Jeudi 12 novembre, 18h30 Théâtre municipal de Saint-Dizier Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-12T18:30:00+01:00 – 2026-11-12T20:00:00+01:00

Fin : 2026-11-12T18:30:00+01:00 – 2026-11-12T20:00:00+01:00

Conférence par Pierre Nouvel, Professeur d’archéologie de la Gaule romaine, Université Bourgogne-Europe / UMR 6298 ARTEHIS.

Depuis les années 1960, plusieurs générations de prospecteurs aériens ont profité des conditions remarquables de révélation des sites archéologiques depuis le ciel.

Tout d’abord limitées par les moyens mis en œuvre, les méthodes de télédétection ont connu un puissant renouveau depuis les années 2000 et ont permis de multiplier les découvertes partout sur le territoire. Des milliers de sites inconnus, remontant à la préhistoire, aux époques gauloises, romaines, médiévales ou modernes ont ainsi été découverts et enregistrés. Cette conférence se donnera pour objectif d’en proposer les résultats les plus spectaculaires et d’en révéler le potentiel pour reconstituer les trames anciennes du peuplement de nos campagnes champenoises, et plus particulièrement haut-marnaises.

Théâtre municipal de Saint-Dizier Place Aristide Briand, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est

Conférence proposée par les Archives départementales de la Haute-Marne, dans le cadre d’un cycle co-organisé avec le musée de Saint-Dizier et l’association Archéolonna.

Une agglomération d’époque romaine méconnue se révèle à proximité de Bricon en Haute-Marne. © S. Izri et P. Nouvel, 2017.