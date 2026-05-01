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Conférence du mardi La Champagne au temps des Comtes Chaumont

Conférence du mardi La Champagne au temps des Comtes Chaumont

Conférence du mardi La Champagne au temps des Comtes Chaumont mardi 19 mai 2026.

Adresse : Musée d'Art et d'Histoire de Chaumont

Ville : 52000 Chaumont

Département : Haute-Marne

Début : mardi 19 mai 2026

Fin : mardi 19 mai 2026

Tarif : 0 0 Gratuit Entrée libre

Chaumont

Conférence du mardi La Champagne au temps des Comtes

Musée d’Art et d’Histoire de Chaumont Chaumont Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19
fin : 2026-05-19

Date(s) :
2026-05-19

Tout public
Le musée d’Art et d’Histoire de Chaumont et les Archives départementales (service du Département de la Haute-Marne) vous donnent rendez-vous avec des spécialistes d’histoire, d’histoire de l’art ou d’archéologie pour découvrir le résultat de leurs recherches. Ce mardi, Passavant le meilleur ! La Champagne au temps des comtes , par Arnaud Baudin, Docteur en histoire du Moyen Âge, directeur adjoint des Archives et du patrimoine de l’Aube.   .

Musée d’Art et d’Histoire de Chaumont Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 30 60 00  patrimoine-paysage@ville-chaumont.fr

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English :

L’événement Conférence du mardi La Champagne au temps des Comtes Chaumont a été mis à jour le 2026-04-03 par Antenne de Chaumont

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