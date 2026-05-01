Chaumont

Conférence du mardi La Champagne au temps des Comtes

Musée d’Art et d’Histoire de Chaumont Chaumont Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19

fin : 2026-05-19

Date(s) :

2026-05-19

Tout public

Le musée d’Art et d’Histoire de Chaumont et les Archives départementales (service du Département de la Haute-Marne) vous donnent rendez-vous avec des spécialistes d’histoire, d’histoire de l’art ou d’archéologie pour découvrir le résultat de leurs recherches. Ce mardi, Passavant le meilleur ! La Champagne au temps des comtes , par Arnaud Baudin, Docteur en histoire du Moyen Âge, directeur adjoint des Archives et du patrimoine de l’Aube. .

Musée d’Art et d’Histoire de Chaumont Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 30 60 00 patrimoine-paysage@ville-chaumont.fr

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English :

L’événement Conférence du mardi La Champagne au temps des Comtes Chaumont a été mis à jour le 2026-04-03 par Antenne de Chaumont