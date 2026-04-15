Conférence e-Reporting JFE, Palais Brongniart, Paris
Conférence e-Reporting JFE, Palais Brongniart, Paris mercredi 6 mai 2026.
Conférence e-Reporting JFE Mercredi 6 mai, 11h30 Palais Brongniart Paris
Entrée libre sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-06T11:30:00+02:00 – 2026-05-06T11:45:00+02:00
Fin : 2026-05-06T11:30:00+02:00 – 2026-05-06T11:45:00+02:00
Atelier e-Reporting – Salon JFE 2026
Dans le cadre des Journées de la Facture Électronique 2026, cet atelier s’inscrit au cœur d’un événement dédié à la compréhension et à la mise en œuvre de la réforme.
Rendez-vous les 5 et 6 mai 2026 au Palais Brongniart pour deux journées d’échanges, de retours d’expérience et de décryptage des enjeux opérationnels liés à l’échéance de septembre.
Le e-Reporting : un enjeu critique pour les éditeurs de logiciels de caisse & POS
Le e-Reporting devient une obligation structurante pour les éditeurs de solutions d’encaissement. Contrairement à une idée encore répandue, la conformité ne repose ni sur les clients ni sur les experts-comptables : elle incombe directement aux logiciels.
Cet atelier propose une lecture claire des responsabilités et des implications techniques pour les éditeurs.
Comment intégrer efficacement le e-Reporting dans votre solution
Le dispositif impose la collecte et la transmission des flux fiscaux (flux 10.1 à 10.4) vers l’administration pour :
- les transactions B2C
- les opérations B2B hors e-invoicing
Si le cadre réglementaire est posé, son implémentation reste souvent mal comprise. Beaucoup d’éditeurs sous-estiment la complexité des flux ou repoussent leur prise en charge.
À partir du cas concret des logiciels de caisse, Chift et la Plateforme Agréée Iopole partagent une approche pragmatique pour :
- structurer les flux sans refonte lourde
- sécuriser les transmissions
- industrialiser la gestion des obligations fiscales
À propos des Journées de la Facture Électronique
Créé en 2022, cet événement est devenu un point de rencontre clé pour l’écosystème de la réforme.
Le programme 2026 avec Iopole s’articule autour de :
- conférences plénières sur l’avancement réglementaire
- ateliers thématiques (e-reporting, interopérabilité, cybersécurité, formats, cas d’usage…)
- retours d’expérience d’acteurs du marché
Il réunit administrations, éditeurs, opérateurs, experts et entreprises pour permettre à chacun d’aborder la réforme avec une vision concrète et opérationnelle.
Intervenants
Rémy Gineys : Product Owner Iopole, expert en conformité et architecture des flux e-Reporting
Philip Schneider : Strategic Partnerships Chift, spécialiste de l’intégration réglementaire pour éditeurs
Palais Brongniart 16, Place de la Bourse 75002, Paris Paris 75002 Quartier Vivienne Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://jfe.fnfe-mpe.org/programme/6915eb6cff473dd86c042995 »}] [{« link »: « https://www.iopole.com/post/e-reporting »}, {« link »: « https://www.iopole.com/ »}, {« link »: « https://www.chift.eu/fr/categories/pos-caisse »}]
Explication des flux e-reporting dans le cas des logiciels de caisse pour la réforme de la facturaiton électronique. Conférence gratuite pour les Journées de la facturation électronique #JFE2026. e-reporting facturation électronique
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