Atelier réparation Vélo (Siège Crédit Mutuel), Vélodrome du Victorien 2, Paris
Atelier réparation Vélo (Siège Crédit Mutuel), Vélodrome du Victorien 2, Paris mercredi 6 mai 2026.
Atelier réparation Vélo (Siège Crédit Mutuel) Mercredi 6 mai, 08h00 Vélodrome du Victorien 2 Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-06T08:00:00+02:00 – 2026-05-06T14:00:00+02:00
Fin : 2026-05-06T08:00:00+02:00 – 2026-05-06T14:00:00+02:00
Vélodrome du Victorien 2 61 Rue Taitbout Paris 75009 Quartier de la Chaussée-d’Antin Paris Île-de-France
Atelier réparation vélo
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