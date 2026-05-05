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Atelier réparation Vélo (Siège Crédit Mutuel), Vélodrome du Victorien 2, Paris

Atelier réparation Vélo (Siège Crédit Mutuel), Vélodrome du Victorien 2, Paris mercredi 6 mai 2026.

Lieu : Vélodrome du Victorien 2

Adresse : 61 Rue Taitbout

Ville : 75009 Paris

Département : Paris

Début : mercredi 6 mai 2026

Fin : mercredi 6 mai 2026

Atelier réparation Vélo (Siège Crédit Mutuel) Mercredi 6 mai, 08h00 Vélodrome du Victorien 2 Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-06T08:00:00+02:00 – 2026-05-06T14:00:00+02:00
Fin : 2026-05-06T08:00:00+02:00 – 2026-05-06T14:00:00+02:00

Vélodrome du Victorien 2 61 Rue Taitbout Paris 75009 Quartier de la Chaussée-d’Antin Paris Île-de-France
Atelier réparation vélo

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