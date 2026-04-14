Finale du Challenge Innovatech, Cité des sciences et de l’industrie, Paris

Finale du Challenge Innovatech Mercredi 6 mai, 08h00 Cité des sciences et de l’industrie Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-06T08:00:00+02:00 – 2026-05-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-06T08:00:00+02:00 – 2026-05-06T18:00:00+02:00

La Finale Nationale de la 11ème édition du Challenge Innovatech se déroulera le mercredi 6 mai 2026 à la Cité des sciences et de l’industrie de Paris.

À cette occasion les 22 équipes lauréates régionales pitcheront devant le Jury national pour tenter de convaincre du caractère innovant, réalisable et désirable de leur projet.

Cité des sciences et de l’industrie Cité des sciences et de l’industrie Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ellesbougent.com/actions/grands-rendez-vous/challenge-innovatech-2026-38/ »}]

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