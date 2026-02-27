Conférence échange Adolescence et addiction Sous la salle des Fêtes Neuvic
Sous la salle des Fêtes Place de la Mairie Neuvic Corrèze
Gratuit
Quand l’addiction pirate la plasticité et redessine la décision _ conférence échange
L’addiction est devenue l’un des défis majeurs de santé publique. Au-delà de la simple recherche de plaisir, l’addiction peut aussi être étudiée comme un choix pathologique lorsque s’enrayent les mécanismes de la décision, de l’inhibition et de la récompense. Essayons de comprendre comment ce processus s’ancre tout particulièrement sur la vulnérabilité et la plasticité du cerveau adolescent en quête de récompense.
avec Karine Guillem, docteure en neuroscience, à l’INCIA, CNRS, équipe CANDY (Choice, Addiction and Neurodysfunctions), Université de Bordeaux
en présence de l’équipe mobile d’addictologie du Centre hospitalier du Pays d’Eygurande (CHPE)
Dans le cadre de la Semaine du Cerveau, organisée par Récréasciences et la Société des Neurosciences www.semaineducerveau.fr .
Sous la salle des Fêtes Place de la Mairie Neuvic 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 64 30 80 mbarreau@hautecorrezecommunaute.fr
