Conférence échange Adolescence et addiction Sous la salle des Fêtes Neuvic

Conférence échange Adolescence et addiction

Sous la salle des Fêtes Place de la Mairie Neuvic Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18

fin : 2026-03-18

Date(s) :

2026-03-18

Quand l’addiction pirate la plasticité et redessine la décision _ conférence échange

L’addiction est devenue l’un des défis majeurs de santé publique. Au-delà de la simple recherche de plaisir, l’addiction peut aussi être étudiée comme un choix pathologique lorsque s’enrayent les mécanismes de la décision, de l’inhibition et de la récompense. Essayons de comprendre comment ce processus s’ancre tout particulièrement sur la vulnérabilité et la plasticité du cerveau adolescent en quête de récompense.

avec Karine Guillem, docteure en neuroscience, à l’INCIA, CNRS, équipe CANDY (Choice, Addiction and Neurodysfunctions), Université de Bordeaux

en présence de l’équipe mobile d’addictologie du Centre hospitalier du Pays d’Eygurande (CHPE)

Gratuit

Dans le cadre de la Semaine du Cerveau, organisée par Récréasciences et la Société des Neurosciences www.semaineducerveau.fr .

Sous la salle des Fêtes Place de la Mairie Neuvic 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 64 30 80 mbarreau@hautecorrezecommunaute.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence échange Adolescence et addiction

L’événement Conférence échange Adolescence et addiction Neuvic a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de Tourisme de Haute Corrèze