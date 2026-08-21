Conférence en hommage à Jean-François BONY, peintre givordin, par Dominique Estragnat, universitaire, Maison du Fleuve Rhône, Givors

Informations pratiques

Conférence en hommage à Jean-François BONY, peintre givordin, par Dominique Estragnat, universitaire Samedi 19 septembre, 15h30 Maison du Fleuve Rhône Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Jean-François Bony (1754–1827) occupe une place singulière dans l’histoire des arts décoratifs français, à la croisée de ses dessins pour la soie, de la broderie monumentale et de la peinture de fleurs. Bony occupe un rôle central dans les grandes commandes royales puis impériales, notamment à Versailles, où ses créations participent pleinement à la mise en scène du pouvoir napoléonien.

Maison du Fleuve Rhône 3, place la Liberté, 69700, Givors Givors 69700 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Jean-François Bony (1754–1827) occupe une place singulière dans l’histoire des arts décoratifs français, à la croisée de ses dessins pour la soie, de la broderie monumentale et de la peinture de Bony…

©Association culturelle Saint-Nicolas