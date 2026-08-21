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Conférence en hommage à Jean-François BONY, peintre givordin, par Dominique Estragnat, universitaire, Maison du Fleuve Rhône, Givors

samedi 19 septembre 2026 · Maison du Fleuve Rhône · Givors

Conférence en hommage à Jean-François BONY, peintre givordin, par Dominique Estragnat, universitaire, Maison du Fleuve Rhône, Givors

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Maison du Fleuve Rhône
Adresse
3, place la Liberté, 69700, Givors
Ville
69700 Givors
Département
Métropole de Lyon

Conférence en hommage à Jean-François BONY, peintre givordin, par Dominique Estragnat, universitaire Samedi 19 septembre, 15h30 Maison du Fleuve Rhône Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Jean-François Bony (1754–1827) occupe une place singulière dans l’histoire des arts décoratifs français, à la croisée de ses dessins pour la soie, de la broderie monumentale et de la peinture de fleurs. Bony occupe un rôle central dans les grandes commandes royales puis impériales, notamment à Versailles, où ses créations participent pleinement à la mise en scène du pouvoir napoléonien.

Maison du Fleuve Rhône 3, place la Liberté, 69700, Givors Givors 69700 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes
Jean-François Bony (1754–1827) occupe une place singulière dans l’histoire des arts décoratifs français, à la croisée de ses dessins pour la soie, de la broderie monumentale et de la peinture de Bony…

©Association culturelle Saint-Nicolas

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