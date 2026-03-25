Conférence En montagne, le premier secouriste c’est toi ! Maison de la Montagne Argelès-Gazost samedi 25 juillet 2026.

Argelès-Gazost

Conférence En montagne, le premier secouriste c’est toi !

Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 18:30:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Premiers secours en montagne apprenez à reconnaître une urgence, adoptez les bons gestes et alerter les secours.

Avec Sonia POPOFF, spécialiste de la médecine d’urgence en montagne.

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Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 75 97 75 18 contact@maisondelamontagne.org

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English :

Mountain first aid: learn how to recognize an emergency, adopt the right gestures and alert emergency services.

With Sonia POPOFF, specialist in mountain emergency medicine.

L’événement Conférence En montagne, le premier secouriste c’est toi ! Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-06-04 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65