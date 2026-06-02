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Sortir en livre Bibliothèque Argelès-Gazost

Sortir en livre Bibliothèque Argelès-Gazost mardi 7 juillet 2026.

Lieu : Bibliothèque

Adresse : ARGELES-GAZOST

Ville : 65400 Argelès-Gazost

Département : Hautes-Pyrénées

Début : mardi 7 juillet 2026

Fin : mardi 7 juillet 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : Gratuit

Argelès-Gazost

Sortir en livre

Bibliothèque ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 09:00:00
fin : 2026-07-07 12:00:00

Date(s) :
2026-07-07

Thème dans le cadre des animations Sortir en livre , créez et dessinez votre zine (mini-livre) sur le thème Petits et grands héros . Enfants de 6 à 10 ans.
Inscription par téléphone ou par mail.
Atelier offert par la municipalité d’Argelès-Gazost.
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Bibliothèque ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 97 10 59  bibliotheque@mairie-argeles-gazost.com

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English :

Theme: as part of the Sortir en livre program, create and draw your own zine (mini-book) on the theme of Little and Big Heroes . Children aged 6 to 10.
Registration by phone or e-mail.
Workshop offered by Argelès-Gazost town council.

L’événement Sortir en livre Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-06-02 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65

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