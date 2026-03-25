Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Projection La Ligne 2 Traversée des Pyrénées à ski Maison de la Montagne Argelès-Gazost

Projection La Ligne 2 Traversée des Pyrénées à ski Maison de la Montagne Argelès-Gazost mardi 7 juillet 2026.

Lieu : Maison de la Montagne

Adresse : ARGELES-GAZOST

Ville : 65400 Argelès-Gazost

Département : Hautes-Pyrénées

Début : mardi 7 juillet 2026

Fin : mardi 7 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 7 7 7 Tarif de base plein tarif

Argelès-Gazost

Projection La Ligne 2 Traversée des Pyrénées à ski

Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 19:00:00
fin : 2026-07-07

Date(s) :
2026-07-07

700km à ski, de la Méditerranée à l’Atlantique en plein hiver 50 jours d’aventure et d’amitié et de nature sauvage.
En partenariat avec le festival IF3.
  .

Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 75 97 75 18  contact@maisondelamontagne.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

700km on skis, from the Mediterranean to the Atlantic in the middle of winter: 50 days of adventure, friendship and wilderness.
In partnership with the IF3 festival.

L’événement Projection La Ligne 2 Traversée des Pyrénées à ski Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-06-03 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65

À voir aussi à Argelès-Gazost (Hautes-Pyrénées)