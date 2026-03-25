Projection La Ligne 2 Traversée des Pyrénées à ski Maison de la Montagne Argelès-Gazost
Projection La Ligne 2 Traversée des Pyrénées à ski Maison de la Montagne Argelès-Gazost mardi 7 juillet 2026.
Argelès-Gazost
Projection La Ligne 2 Traversée des Pyrénées à ski
Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 19:00:00
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
700km à ski, de la Méditerranée à l’Atlantique en plein hiver 50 jours d’aventure et d’amitié et de nature sauvage.
En partenariat avec le festival IF3.
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Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 75 97 75 18 contact@maisondelamontagne.org
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English :
700km on skis, from the Mediterranean to the Atlantic in the middle of winter: 50 days of adventure, friendship and wilderness.
In partnership with the IF3 festival.
L’événement Projection La Ligne 2 Traversée des Pyrénées à ski Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-06-03 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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