Projection La Ligne 2 Traversée des Pyrénées à ski Maison de la Montagne Argelès-Gazost

Argelès-Gazost

Projection La Ligne 2 Traversée des Pyrénées à ski

Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 19:00:00

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

700km à ski, de la Méditerranée à l’Atlantique en plein hiver 50 jours d’aventure et d’amitié et de nature sauvage.

En partenariat avec le festival IF3.

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Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 75 97 75 18 contact@maisondelamontagne.org

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English :

700km on skis, from the Mediterranean to the Atlantic in the middle of winter: 50 days of adventure, friendship and wilderness.

In partnership with the IF3 festival.

L’événement Projection La Ligne 2 Traversée des Pyrénées à ski Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-06-03 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65