Cours à l’Arbre à Papillons L’Arbre à Papillons Argelès-Gazost lundi 6 juillet 2026.

Argelès-Gazost

Cours à l’Arbre à Papillons

L’Arbre à Papillons ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 17:00:00

fin : 2026-08-15 18:00:00

Date(s) :

2026-07-06

Tous les mercredis.

10h à 11h Pilates Flow ou Yoga Vinyasa (en alternance une semaine sur deux) avec Marianne Blanc.

17h à 18h Yoga Aérien avec Marianne Blanc.

Réservation par téléphone.

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L’Arbre à Papillons ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 86 50 87 50

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English :

Every Wednesday.

10 to 11 a.m.: Pilates Flow or Yoga Vinyasa (alternating every other week) with Marianne Blanc.

5pm to 6pm: Aerial Yoga with Marianne Blanc.

Reservations by phone.

L’événement Cours à l’Arbre à Papillons Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-06-04 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65