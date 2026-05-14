Conte improvisé pour enfant Petit Théâtre de la Gare Argelès-Gazost

Argelès-Gazost

Conte improvisé pour enfant

Petit Théâtre de la Gare ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 18:15:00

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-07-07

Un comédien seul, face au public. Un tableau rempli de mots jetés comme des défis divers personnages, lieux improbables, manières inattendues (handicaps, contraintes) etc..

Le public propose. Le comédien s’empare. Et l’histoire naît sous vos yeux.

À partir de ce chaos joyeux, il invente un conte sur-le-champ, rebondit, improvise, surprend. Une bande sons, de bruitage, d’ambiance, de musique et d’effets lumière, tout devient matière à jeu et à imaginaire.

Un spectacle où tout peut arriver, où l’imaginaire explose.

Un moment unique à chaque représentation.

À partir de 5 ans.

Réservation par téléphone.

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Petit Théâtre de la Gare ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 76 52 66 25

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English :

An actor alone, facing the audience. A tableau filled with words thrown down like challenges: various characters, unlikely places, unexpected ways (handicaps, constraints) etc…

The audience suggests. The actor takes over. And the story is born before your very eyes.

From this joyful chaos, he invents a tale on the spot, bouncing around, improvising, surprising. A soundtrack, sound effects, ambiance, music and lighting effects, everything becomes material for play and imagination.

A show where anything can happen, where the imagination explodes.

A unique moment at every performance

For ages 5 and up.

Reservations by phone.

L’événement Conte improvisé pour enfant Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-05-12 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65