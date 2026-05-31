Conférence : Entre pierres et eau : hauts lieux d’énergie de l’Isère, Espace Terre d’étoiles, Grenoble
Conférence : Entre pierres et eau : hauts lieux d’énergie de l’Isère, Espace Terre d’étoiles, Grenoble samedi 19 septembre 2026.
Conférence : Entre pierres et eau : hauts lieux d’énergie de l’Isère Samedi 19 septembre, 18h00 Espace Terre d’étoiles Isère
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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00
La conférence a pour but de présenter les hauts lieux d’énergie de l’Isère : comment ils sont façonnés, et quel rôle y jouent l’eau, les pierres, ainsi que la forme du paysage elle-même. Découvrez des sites mégalithiques et druidiques, des églises romanes et les cathédrales autour de Grenoble.
Espace Terre d’étoiles 42 rue très-cloîtres, 38000 Grenoble Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 06 18 95 29 99 https://www.alpinatime.com/ L’espace de mieu-être avec pour l’objectif de créer des possibilités des rencontres, de conférences, des ateliers. Possibilité de boir le tisane / thé/ café 1€. Tram B et D (arrêt La cathédrale)
La conférence a pour but de présenter les hauts lieux d’énergie de l’Isère : comment ils sont façonnés, et quel rôle y jouent l’eau, les pierres, ainsi que la forme du paysage elle-même. Découvrez et…
© Katarina Dugast
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