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Conférence : Entre pierres et eau : hauts lieux d’énergie de l’Isère, Espace Terre d’étoiles, Grenoble

Conférence : Entre pierres et eau : hauts lieux d’énergie de l’Isère, Espace Terre d’étoiles, Grenoble

Conférence : Entre pierres et eau : hauts lieux d’énergie de l’Isère, Espace Terre d’étoiles, Grenoble samedi 19 septembre 2026.

Lieu : Espace Terre d'étoiles

Adresse : 42 rue très-cloîtres, 38000 Grenoble

Ville : 38000 Grenoble

Département : Isère

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : samedi 19 septembre 2026

Tarif : 40

Conférence : Entre pierres et eau : hauts lieux d’énergie de l’Isère Samedi 19 septembre, 18h00 Espace Terre d’étoiles Isère

40

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

La conférence a pour but de présenter les hauts lieux d’énergie de l’Isère : comment ils sont façonnés, et quel rôle y jouent l’eau, les pierres, ainsi que la forme du paysage elle-même. Découvrez des sites mégalithiques et druidiques, des églises romanes et les cathédrales autour de Grenoble.

Espace Terre d’étoiles 42 rue très-cloîtres, 38000 Grenoble Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 06 18 95 29 99 https://www.alpinatime.com/ L’espace de mieu-être avec pour l’objectif de créer des possibilités des rencontres, de conférences, des ateliers. Possibilité de boir le tisane / thé/ café 1€. Tram B et D (arrêt La cathédrale)
La conférence a pour but de présenter les hauts lieux d’énergie de l’Isère : comment ils sont façonnés, et quel rôle y jouent l’eau, les pierres, ainsi que la forme du paysage elle-même. Découvrez et…

© Katarina Dugast

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