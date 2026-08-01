Informations pratiques

Loctudy

Conférence Evolution de la pêche côtière

Rue Hent Poull Gleuvian Loctudy Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Evolution de la pêche côtière comme je l’ai vécue de 1961 à 1991 par Patrick Chever.

Organisé par l’association Histoire locale .

Rue Hent Poull Gleuvian Loctudy 29750 Finistère Bretagne +33 2 98 87 92 67

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English :

L’événement Conférence Evolution de la pêche côtière Loctudy a été mis à jour le 2026-08-05 par OT Destination Pays Bigouden