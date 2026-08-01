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AGENDA · Loctudy

Conférence Evolution de la pêche côtière Loctudy

mercredi 12 août 2026 · Loctudy

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Adresse
Rue Hent Poull Gleuvian
Ville
29750 Loctudy
Département
Finistère
Tarif

Loctudy

Conférence Evolution de la pêche côtière

Rue Hent Poull Gleuvian Loctudy Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12
fin : 2026-08-12

Date(s) :
2026-08-12

Evolution de la pêche côtière comme je l’ai vécue de 1961 à 1991 par Patrick Chever.

Organisé par l’association Histoire locale   .

Rue Hent Poull Gleuvian Loctudy 29750 Finistère Bretagne +33 2 98 87 92 67 

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English :

L’événement Conférence Evolution de la pêche côtière Loctudy a été mis à jour le 2026-08-05 par OT Destination Pays Bigouden

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