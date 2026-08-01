AGENDA · Loctudy
Conférence Evolution de la pêche côtière Loctudy
mercredi 12 août 2026 · Loctudy
Informations pratiques
Loctudy
Conférence Evolution de la pêche côtière
Rue Hent Poull Gleuvian Loctudy Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Evolution de la pêche côtière comme je l’ai vécue de 1961 à 1991 par Patrick Chever.
Organisé par l’association Histoire locale .
Rue Hent Poull Gleuvian Loctudy 29750 Finistère Bretagne +33 2 98 87 92 67
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English :
L’événement Conférence Evolution de la pêche côtière Loctudy a été mis à jour le 2026-08-05 par OT Destination Pays Bigouden
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