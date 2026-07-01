Atelier manuel Picot bigouden Loctudy
jeudi 16 juillet 2026 · Loctudy
Informations pratiques
Loctudy
Atelier manuel Picot bigouden
8 Impasse du Nord Loctudy Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-07-16
Vous connaissez le picot bigouden ? Cette technique de confection de pièces de dentelles à main levé à l’aide d’un crochet est un savoir-faire artisanal qui s’est développé au début du XXe siècle en pays bigouden et qui est désormais inscrit à l’inventaire du patrimoine culturel immatériel de Bretagne.
Parce qu’au musée de la conserverie nous avons à cœur de préserver et transmettre le patrimoine et matrimoine du territoire, nous souhaitions mettre à dispositions des usagers et usagères un temps de rencontre et de création avec les bénévoles de l’association des Dames Picots de Loctudy. Venez vous entraîner à leurs côtés à créer des motifs au picot.
Atelier créatif au picot bigouden réservé aux personnes de plus de 10 ans familiarisées au crochet. .
8 Impasse du Nord Loctudy 29750 Finistère Bretagne +33 2 98 98 83 99
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English :
L’événement Atelier manuel Picot bigouden Loctudy a été mis à jour le 2026-07-10 par OT29
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