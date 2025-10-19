Jazz In Loc Master class pour enfants Manoir de Moor Braz Loctudy

Jazz In Loc Master class pour enfants

Manoir de Moor Braz 21 Rue du Phare Loctudy Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Aurélien initiera à nouveau les plus jeunes aux claquettes et au charleston dans une ambiance années folles pendant une matinée. .

Manoir de Moor Braz 21 Rue du Phare Loctudy 29750 Finistère Bretagne +33 2 98 82 37 99

English : Jazz In Loc Master class pour enfants

L’événement Jazz In Loc Master class pour enfants Loctudy a été mis à jour le 2025-12-02 par OT Destination Pays Bigouden