Jazz In Loc Master class pour enfants Manoir de Moor Braz Loctudy vendredi 7 août 2026.
Manoir de Moor Braz 21 Rue du Phare Loctudy Finistère
Aurélien initiera à nouveau les plus jeunes aux claquettes et au charleston dans une ambiance années folles pendant une matinée. .
