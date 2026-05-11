Troc et puces Stade de Kergolven Loctudy

Loctudy

Troc et puces

Stade de Kergolven 203 rue du Général de Penfentenyo Loctudy Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Vente de vêtements, objets, livres. 120 exposants attendus. .

Stade de Kergolven 203 rue du Général de Penfentenyo Loctudy 29750 Finistère Bretagne +33 6 33 71 38 02

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English : Troc et puces

L’événement Troc et puces Loctudy a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Destination Pays Bigouden