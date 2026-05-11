Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Troc et puces Stade de Kergolven Loctudy

Troc et puces Stade de Kergolven Loctudy dimanche 9 août 2026.

Lieu : Stade de Kergolven

Adresse : 203 rue du Général de Penfentenyo

Ville : 29750 Loctudy

Département : Finistère

Début : dimanche 9 août 2026

Fin : dimanche 9 août 2026

Tarif :

Loctudy

Troc et puces

Stade de Kergolven 203 rue du Général de Penfentenyo Loctudy Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-09

Vente de vêtements, objets, livres. 120 exposants attendus.   .

Stade de Kergolven 203 rue du Général de Penfentenyo Loctudy 29750 Finistère Bretagne +33 6 33 71 38 02 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Troc et puces

L’événement Troc et puces Loctudy a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Destination Pays Bigouden

À voir aussi à Loctudy (Finistère)