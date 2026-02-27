Fête Nautique Quai de la coopérative Loctudy

Fête Nautique

Quai de la coopérative Port de pêche Loctudy Finistère

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-14

2026-08-14

Le FAR vous donne rendez-vous sur le quai de la Coopérative du port de pêche le 14 août et dès 14h pour sa traditionnelle Fête Nautique une journée festive, maritime et familiale !

Grande nouveauté cette année plusieurs vedettes de la SNSM du département seront réunies à quai, avec visites à bord et présentation du matériel de sauvetage.

En partenariat avec l’Interprofessionnelle de Loctudy, partez à la découverte des métiers de la mer ligneurs, fileyeurs, dragueurs, caseyeurs, chalutiers, mais aussi mytiliculteurs, algoculteurs ou mareyeurs. Visites de bateaux possibles durant l’après-midi.

Stands d’artisans, animations et activités ludiques pour les enfants animeront le quais toute la journée.

Programme à venir

Clôture en beauté avec un feu d’artifice tiré depuis la mer.

INFOS PRATIQUES

• Accès libre et gratuit

• Bar et restauration non-stop toute l’après-midi et la soirée

• Paiement de vos consommations facilité grâce à la carte Cashless (disponible sur place)

• Suivez toutes les actus facebook.com/loctudyfetes.far .

Quai de la coopérative Port de pêche Loctudy 29750 Finistère Bretagne +33 6 08 62 20 55

