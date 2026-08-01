Informations pratiques

Loctudy

Tournoi de sandball

Plage de Lodonnec Loctudy Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Comme tous les étés, le Handball club bigouden organise des tournois de sandball sur les plages bigoudènes. Une manière différente et originale de pratiquer le handball dans la convivialité et la bonne humeur! Ouverts à tout public de 7 à 77 ans. .

Plage de Lodonnec Loctudy 29750 Finistère Bretagne +33 6 64 82 34 22

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English :

L’événement Tournoi de sandball Loctudy a été mis à jour le 2026-08-08 par OT Destination Pays Bigouden