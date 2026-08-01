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AGENDA · Loctudy

Tournoi de sandball Loctudy

samedi 15 août 2026 · Loctudy

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Adresse
Plage de Lodonnec
Ville
29750 Loctudy
Département
Finistère
Tarif

Loctudy

Tournoi de sandball

Plage de Lodonnec Loctudy Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Comme tous les étés, le Handball club bigouden organise des tournois de sandball sur les plages bigoudènes. Une manière différente et originale de pratiquer le handball dans la convivialité et la bonne humeur! Ouverts à tout public de 7 à 77 ans.   .

Plage de Lodonnec Loctudy 29750 Finistère Bretagne +33 6 64 82 34 22 

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English :

L’événement Tournoi de sandball Loctudy a été mis à jour le 2026-08-08 par OT Destination Pays Bigouden

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