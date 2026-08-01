AGENDA · Loctudy
Tournoi de sandball Loctudy
samedi 15 août 2026 · Loctudy
Informations pratiques
Loctudy
Tournoi de sandball
Plage de Lodonnec Loctudy Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Comme tous les étés, le Handball club bigouden organise des tournois de sandball sur les plages bigoudènes. Une manière différente et originale de pratiquer le handball dans la convivialité et la bonne humeur! Ouverts à tout public de 7 à 77 ans. .
Plage de Lodonnec Loctudy 29750 Finistère Bretagne +33 6 64 82 34 22
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English :
L’événement Tournoi de sandball Loctudy a été mis à jour le 2026-08-08 par OT Destination Pays Bigouden
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