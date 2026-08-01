Stage d’aquarelle et loisirs créatifs Rue de Poulpeye Loctudy

Informations pratiques

Loctudy

Stage d’aquarelle et loisirs créatifs

Rue de Poulpeye Maison des associations Loctudy Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-17

UNE PAUSE EN COULEURS… AVANT QUE SEPTEMBRE S’EMBALLE !

Du lundi 17 au jeudi 20 août 2026, je vous propose 4 journées d’aquarelle à Loctudy, au bord de la mer.

Ce stage s’adresse aux ADULTES et ADOLESCENTS débutants ou faux-débutants, à ceux qui ont longtemps considéré l’aquarelle avec envie, sans jamais oser se lancer.

* Pas besoin de savoir dessiner je vous fournirai des croquis préparés pour vous libérer de l’étape du dessin.

Vous pourrez ainsi vous concentrer sur la mise en couleur, les jus, les lavis, les superpositions de lumière et de transparence, accompagnés pas à pas.

Chacun avancera à son rythme, dans un cadre simple et sans jugement.

* Le matériel est fourni sur place couleurs extra-fines de grandes marques professionnelles (Daniel Smith, Sennelier, Winsor & Newton…), ainsi que des papiers de qualité beaux-arts (majoritairement 100 % coton ou équivalent). Le matériel proposé est celui que j’utilise moi-même dans ma pratique personnelle ainsi que dans les ateliers hebdomadaires.

Règlement par chèques vacances possible.

Parking PMR à proximité immédiate

Enfants dès 8 ans / ados / adultes Matériel et goûter fournis.

Organisé par l’association Couleurs et musiques .

Rue de Poulpeye Maison des associations Loctudy 29750 Finistère Bretagne +33 6 87 04 00 66

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English :

L’événement Stage d’aquarelle et loisirs créatifs Loctudy a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Destination Pays Bigouden