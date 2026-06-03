Fête Maritime de Loctudy Port de pêche

Le jeudi 14 août, Loctudy célébrera son identité maritime à l’occasion de la toute nouvelle Fête Maritime de Loctudy. Organisée par le FAR, cette manifestation succède à la traditionnelle Fête Nautique avec une ambition renouvelée : valoriser les métiers de la mer, les acteurs du secours maritime et les savoir-faire qui façonnent l’identité de Loctudy, port de pêche emblématique du littoral breton.

Autre nouveauté de cette édition : les festivités prendront place sur le quai Rémy Le Lay, au cœur même du port de pêche. Un cadre idéal pour plonger les visiteurs dans l’univers maritime qui façonne l’histoire et l’économie de Loctudy.

Une immersion au cœur du monde maritime

Dès le début de l’après-midi, petits et grands pourront profiter de nombreuses animations et découvertes autour des métiers de la mer.

La SNSM à l’honneur

Partenaire incontournable de la vie maritime locale, la SNSM sera particulièrement mise en avant avec la présence exceptionnelle d’une flottille de six vedettes venues de Loctudy et des stations voisines. Le public pourra visiter les embarcations, découvrir les équipements de secours utilisés lors des interventions, échanger avec les sauveteurs bénévoles et assister à différentes démonstrations. Des sorties en mer pourront également être proposées selon les conditions météorologiques.

À la rencontre des professionnels de la mer

En partenariat avec l’Interprofessionnelle de Loctudy, cette journée permettra de mieux

comprendre la diversité des métiers qui font vivre le port au quotidien.

Ligneurs, fileyeurs, dragueurs, caseyeurs, chalutiers, mareyeurs, mytiliculteurs ou encore algoculteurs partageront leur passion et leur savoir-faire avec le public. Des visites de bateaux de pêche ainsi que des Viviers de Loctudy viendront compléter cette immersion au cœur de la filière maritime locale.

Animations et convivialité pour toute la famille

Artisans, expositions, démonstrations, animations ludiques et activités destinées aux enfants rythmeront cette journée placée sous le signe de la découverte et du partage.

Une ambiance festive entre traditions maritimes et musiques du monde

La musique accompagnera les visiteurs tout au long de la journée. Les percussions brésiliennes de BATUKALOC apporteront leurs rythmes entraînants et leur énergie communicative avant de laisser place aux GODILLEURS : avec leurs chants de marins, leurs instruments traditionnels et leur répertoire inspiré du patrimoine maritime, ils feront revivre l’ambiance chaleureuse des fêtes portuaires d’autrefois.

Une grande soirée musicale au cœur du port

À partir de 19h30, la Fête Maritime prendra une nouvelle dimension avec une programmation musicale éclectique et de grande qualité.

Le groupe MZH PROJECT embarquera le public pour un voyage musical à travers les décennies, revisitant avec talent les grands succès qui ont marqué plusieurs générations.

Puis viendra l’un des temps forts de cette édition avec le concert de GWENNYN.

Figure incontournable de la scène bretonne contemporaine, l’artiste s’est imposée au fil des années comme l’une des voix majeures de la musique celtique actuelle. Portée par une identité artistique forte et authentique, elle mêle avec élégance tradition bretonne et modernité dans des compositions puissantes et inspirées.

Accompagnée de ses musiciens, GWENNYN offrira un spectacle riche en émotions, entre

énergie, poésie et attachement profond à la culture bretonne. Une artiste reconnue bien au-delà de la Bretagne, dont les prestations scéniques séduisent un public toujours plus large.

Un final spectaculaire

Pour conclure cette journée de fête, un grand feu d’artifice sera tiré depuis la mer. Offert par les communes de Loctudy et de l’Île-Tudy, ce spectacle pyrotechnique illuminera la baie et viendra clôturer en beauté cette célébration du patrimoine maritime local.

INFOS PRATIQUES

• Accès libre et gratuit, y compris pour les concerts du soir

• Bar et restauration non-stop tout l’après-midi et toute la soirée :

frites, moules-frites, huîtres, frites-saucisse, galettes jambon-fromage, hot-dogs, crêpes

au froment garnies et glaces

• Paiement simplifié grâce à la carte Cashless, disponible sur place