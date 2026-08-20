Conférence Expéditions sur les plus hauts sommets d’Afrique et d’Amérique Salle François Mitterrand Villeréal

Informations pratiques

Villeréal

Conférence Expéditions sur les plus hauts sommets d’Afrique et d’Amérique

Salle François Mitterrand Place du Fort Villeréal Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-01 14:30:00

fin : 2027-02-01

Date(s) :

2027-02-01

Organisée par l’Université du temps Libre du Pays Villeréalais, cette conférence vous sera présentée par Gabriel Jean-Prost

Conférence oganisée par l’Université du temps Libre du Pays Villeréalais et présentée par Gabriel Jean-Prost .

Salle François Mitterrand Place du Fort Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 75 91 79 jeanpierrefourre47@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence Expéditions sur les plus hauts sommets d’Afrique et d’Amérique

Organized by the Université du temps libre du Pays Villeréalais, this talk will be presented by Gabriel Jean-Prost

L’événement Conférence Expéditions sur les plus hauts sommets d’Afrique et d’Amérique Villeréal a été mis à jour le 2026-08-20 par OT Coeur de Bastides