Conférence Expéditions sur les plus hauts sommets d’Afrique et d’Amérique Salle François Mitterrand Villeréal
lundi 1 février 2027 · Salle François Mitterrand · Villeréal
Informations pratiques
Villeréal
Conférence Expéditions sur les plus hauts sommets d’Afrique et d’Amérique
Salle François Mitterrand Place du Fort Villeréal Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-01 14:30:00
fin : 2027-02-01
Date(s) :
2027-02-01
Organisée par l’Université du temps Libre du Pays Villeréalais, cette conférence vous sera présentée par Gabriel Jean-Prost
Conférence oganisée par l’Université du temps Libre du Pays Villeréalais et présentée par Gabriel Jean-Prost .
Salle François Mitterrand Place du Fort Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 75 91 79 jeanpierrefourre47@gmail.com
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English : Conférence Expéditions sur les plus hauts sommets d’Afrique et d’Amérique
Organized by the Université du temps libre du Pays Villeréalais, this talk will be presented by Gabriel Jean-Prost
L’événement Conférence Expéditions sur les plus hauts sommets d’Afrique et d’Amérique Villeréal a été mis à jour le 2026-08-20 par OT Coeur de Bastides
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