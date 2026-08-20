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Conférence Expéditions sur les plus hauts sommets d’Afrique et d’Amérique Salle François Mitterrand Villeréal

lundi 1 février 2027 · Salle François Mitterrand · Villeréal

Conférence Expéditions sur les plus hauts sommets d’Afrique et d’Amérique Salle François Mitterrand Villeréal

Informations pratiques

Début
lundi 1 février 2027
Fin
lundi 1 février 2027
Heure de début
14:30:00
Lieu
Salle François Mitterrand
Adresse
Place du Fort
Ville
47210 Villeréal
Département
Lot-et-Garonne
Tarif

Villeréal

Conférence Expéditions sur les plus hauts sommets d’Afrique et d’Amérique

Salle François Mitterrand Place du Fort Villeréal Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-01 14:30:00
fin : 2027-02-01

Date(s) :
2027-02-01

Organisée par l’Université du temps Libre du Pays Villeréalais, cette conférence vous sera présentée par Gabriel Jean-Prost
Conférence oganisée par l’Université du temps Libre du Pays Villeréalais et présentée par Gabriel Jean-Prost   .

Salle François Mitterrand Place du Fort Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 75 91 79  jeanpierrefourre47@gmail.com

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English : Conférence Expéditions sur les plus hauts sommets d’Afrique et d’Amérique

Organized by the Université du temps libre du Pays Villeréalais, this talk will be presented by Gabriel Jean-Prost

L’événement Conférence Expéditions sur les plus hauts sommets d’Afrique et d’Amérique Villeréal a été mis à jour le 2026-08-20 par OT Coeur de Bastides

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