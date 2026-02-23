CONFÉRENCE FEMMES, JE VOUS AIME L’ABSTRACTION PAULINE RACONTE L’ART AU ROMBEAU Rivesaltes
CONFÉRENCE FEMMES, JE VOUS AIME L’ABSTRACTION PAULINE RACONTE L’ART AU ROMBEAU Rivesaltes mercredi 11 mars 2026.
CONFÉRENCE FEMMES, JE VOUS AIME L’ABSTRACTION PAULINE RACONTE L’ART AU ROMBEAU
2 Avenue de la Salanque Rivesaltes Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-11 18:30:00
fin : 2026-03-11
Date(s) :
2026-03-11
Conférence au Domaine de Rombeau ayant pour thème Femmes, je vous aime l’Abstraction , par Pauline Raconte l’Art.
.
2 Avenue de la Salanque Rivesaltes 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 64 35 35 contact@domaine-de-rombeau.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Conference at Domaine de Rombeau on Femmes, je vous aime? l?Abstraction , by Pauline Raconte l?Art.
L’événement CONFÉRENCE FEMMES, JE VOUS AIME L’ABSTRACTION PAULINE RACONTE L’ART AU ROMBEAU Rivesaltes a été mis à jour le 2026-02-23 par BIT DE RIVESALTES