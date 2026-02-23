CONFÉRENCE FEMMES, JE VOUS AIME L’ABSTRACTION PAULINE RACONTE L’ART AU ROMBEAU Rivesaltes

CONFÉRENCE FEMMES

CONFÉRENCE FEMMES, JE VOUS AIME L’ABSTRACTION PAULINE RACONTE L’ART AU ROMBEAU Rivesaltes mercredi 11 mars 2026.

CONFÉRENCE FEMMES, JE VOUS AIME L’ABSTRACTION PAULINE RACONTE L’ART AU ROMBEAU

2 Avenue de la Salanque Rivesaltes Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-11 18:30:00
fin : 2026-03-11

Date(s) :
2026-03-11

Conférence au Domaine de Rombeau ayant pour thème Femmes, je vous aime l’Abstraction , par Pauline Raconte l’Art.
  .

2 Avenue de la Salanque Rivesaltes 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 64 35 35  contact@domaine-de-rombeau.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Conference at Domaine de Rombeau on Femmes, je vous aime? l?Abstraction , by Pauline Raconte l?Art.

L’événement CONFÉRENCE FEMMES, JE VOUS AIME L’ABSTRACTION PAULINE RACONTE L’ART AU ROMBEAU Rivesaltes a été mis à jour le 2026-02-23 par BIT DE RIVESALTES