FROGGY BLUES CIE Rivesaltes

FROGGY BLUES CIE

7 Rue de la République Rivesaltes Pyrénées-Orientales

Tarif : 5 – 5 – 5

Début : 2026-04-24 20:30:00

2026-04-24

La Froggy Blues Compagnie est un quartet qui vous invite à voyager et à se laisser dériver le long du Mississippi, au fil de différentes époques.

7 Rue de la République Rivesaltes 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 64 04 04 palaisdesfetes@rivesaltes.fr

English :

The Froggy Blues Compagnie is a quartet that invites you to travel and drift along the Mississippi, through different eras.

German :

Die Froggy Blues Compagnie ist ein Quartett, das Sie einlädt, den Mississippi entlang zu reisen und sich durch die verschiedenen Epochen treiben zu lassen.

Italiano :

La Froggy Blues Compagnie è un quartetto che invita a viaggiare e andare alla deriva lungo il Mississippi, attraverso epoche diverse.

Espanol :

The Froggy Blues Compagnie es un cuarteto que invita a viajar y a dejarse llevar por el Mississippi, a través de diferentes épocas.

