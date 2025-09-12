FROGGY BLUES CIE Rivesaltes
FROGGY BLUES CIE Rivesaltes vendredi 24 avril 2026.
FROGGY BLUES CIE
7 Rue de la République Rivesaltes Pyrénées-Orientales
Tarif : 5 – 5 – 5
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 20:30:00
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
La Froggy Blues Compagnie est un quartet qui vous invite à voyager et à se laisser dériver le long du Mississippi, au fil de différentes époques.
.
7 Rue de la République Rivesaltes 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 64 04 04 palaisdesfetes@rivesaltes.fr
English :
The Froggy Blues Compagnie is a quartet that invites you to travel and drift along the Mississippi, through different eras.
German :
Die Froggy Blues Compagnie ist ein Quartett, das Sie einlädt, den Mississippi entlang zu reisen und sich durch die verschiedenen Epochen treiben zu lassen.
Italiano :
La Froggy Blues Compagnie è un quartetto che invita a viaggiare e andare alla deriva lungo il Mississippi, attraverso epoche diverse.
Espanol :
The Froggy Blues Compagnie es un cuarteto que invita a viajar y a dejarse llevar por el Mississippi, a través de diferentes épocas.
L’événement FROGGY BLUES CIE Rivesaltes a été mis à jour le 2025-09-12 par BIT DE RIVESALTES