Du producteur au gastronome, Jardin d’Emotions, Rivesaltes
Du producteur au gastronome, Jardin d’Emotions, Rivesaltes vendredi 5 juin 2026.
Du producteur au gastronome Vendredi 5 juin, 10h00 Jardin d’Emotions Pyrénées-Orientales
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T10:30:00+02:00
Fin : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T10:30:00+02:00
La Confrérie vient à la rencontre d’un paysagiste arboriculteur et producteur de figues de barbarie et de son jus en circuit court
Jardins d’Emotions 1 rue de la Roussillonaise 66600 Rivesaltes
Professionel également specialisé taille des oliviers
Jardin d’Emotions 1 Rue de la Roussillonnaise 66600 Rivesaltes Rivesaltes 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0613461845 »}]
Rencontre de la confrérie des Commandeurs du Babau accompagné par un producteur de figues de barbarie et de jus en circuit court
Patrick CHAUMN Grand Maitre conception , accord visuel producteur
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