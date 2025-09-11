CAMINANT Rivesaltes

CAMINANT

7 Rue de la République Rivesaltes Pyrénées-Orientales

2026-05-30 18:00:00

2026-05-30

2026-05-30

Ramon Gual, c’est 48 ans de carrière avec une culture et une langue toujours vivante, un répertoire teinté de chansons traditionnelles, populaires, dont certaines traduites, des créations et des récréations !

7 Rue de la République Rivesaltes 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 64 04 04 palaisdesfetes@rivesaltes.fr

English :

Ramon Gual?s career spans 48 years, with a culture and language that are still very much alive, a repertoire tinged with traditional and popular songs, some of which have been translated, creations and recreations!

German :

Ramon Gual, das sind 48 Jahre Karriere mit einer immer noch lebendigen Kultur und Sprache, einem Repertoire, das von traditionellen und populären Liedern gefärbt ist, von denen einige übersetzt wurden, Kreationen und Rekreationen!

Italiano :

Ramon Gual ha alle spalle 48 anni di carriera, con una cultura e una lingua ancora molto vive, un repertorio che si tinge di canzoni tradizionali e popolari, alcune tradotte, ma anche di creazioni e ricreazioni!

Espanol :

La carrera de Ramon Gual abarca 48 años, con una cultura y una lengua todavía muy vivas, un repertorio teñido de canciones tradicionales y populares, algunas de ellas traducidas, ¡así como creaciones y recreaciones!

