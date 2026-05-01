GALA DE FLAMENCO Rivesaltes
GALA DE FLAMENCO Rivesaltes samedi 30 mai 2026.
Rivesaltes
GALA DE FLAMENCO
Avenue de la Marne Rivesaltes Pyrénées-Orientales
Tarif : 5 – 5 – 5
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 21:00:00
fin : 2026-05-30 22:30:00
Date(s) :
2026-05-30
Gala de flamenco Siempre bailando organisé par l’association Espagnole.
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Avenue de la Marne Rivesaltes 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie associationespagnolerivesaltes@gmail.com
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English :
Siempre bailando flamenco gala organized by the Spanish association.
L’événement GALA DE FLAMENCO Rivesaltes a été mis à jour le 2026-05-06 par BIT DE RIVESALTES
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