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GALA DE FLAMENCO Rivesaltes

GALA DE FLAMENCO Rivesaltes

GALA DE FLAMENCO Rivesaltes samedi 30 mai 2026.

Adresse : Avenue de la Marne

Ville : 66600 Rivesaltes

Département : Pyrénées-Orientales

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : 5 5 5 Tarif enfant Tarif enfant

Rivesaltes

GALA DE FLAMENCO

Avenue de la Marne Rivesaltes Pyrénées-Orientales

Tarif : 5 – 5 – 5

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 21:00:00
fin : 2026-05-30 22:30:00

Date(s) :
2026-05-30

Gala de flamenco Siempre bailando organisé par l’association Espagnole.
  .

Avenue de la Marne Rivesaltes 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie   associationespagnolerivesaltes@gmail.com

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English :

Siempre bailando flamenco gala organized by the Spanish association.

L’événement GALA DE FLAMENCO Rivesaltes a été mis à jour le 2026-05-06 par BIT DE RIVESALTES

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