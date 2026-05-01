Rivesaltes

GALA DE FLAMENCO

Avenue de la Marne Rivesaltes Pyrénées-Orientales

Tarif : 5 – 5 – 5

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 21:00:00

fin : 2026-05-30 22:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Gala de flamenco Siempre bailando organisé par l’association Espagnole.

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Avenue de la Marne Rivesaltes 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie associationespagnolerivesaltes@gmail.com

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English :

Siempre bailando flamenco gala organized by the Spanish association.

L’événement GALA DE FLAMENCO Rivesaltes a été mis à jour le 2026-05-06 par BIT DE RIVESALTES