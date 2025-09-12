CAMINHO DO BRAZIL Rivesaltes
CAMINHO DO BRAZIL Rivesaltes vendredi 29 mai 2026.
CAMINHO DO BRAZIL
7 Rue de la République Rivesaltes Pyrénées-Orientales
Tarif : 5 – 5 – 5
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:30:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Caminho do Brazil nous amène dans l’univers de la musique Brésilienne.
7 Rue de la République Rivesaltes 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 64 04 04 palaisdesfetes@rivesaltes.fr
English :
« Caminho do Brazil » takes us into the world of Brazilian music.
German :
« Caminho do Brazil » führt uns in die Welt der brasilianischen Musik.
Italiano :
« Caminho do Brazil » ci porta nel mondo della musica brasiliana.
Espanol :
« Caminho do Brasil » nos adentra en el mundo de la música brasileña.
